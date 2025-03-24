لجنة نيابية خاصة: عمليات فساد "خطيرة" في عقارات الدولة العراقية وسنحاسب المتورطين

شفق نيوز/ كشفت اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، مساء اليوم الاثنين، عن عمليات فساد "خطيرة" بإيجار واستثمار عقارات الدولة، متوعدة المتورطين بالمحاسبة القانونية.

وقال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.

وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.

وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد "خطيرة" في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.

وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.