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لجنة نيابية تؤشر "مفقودات" داخل البرلمان بعد اقتحامه امس.. وثيقة وفيديو

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T10:17:44+0000
لجنة نيابية تؤشر "مفقودات" داخل البرلمان بعد اقتحامه امس.. وثيقة وفيديو

شفق نيوز/ كشفت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الخميس، عن "مفقودات" و"أضرار مادية" داخل مقرها في مبنى مجلس النواب بعد اقتحامه من متظاهرين يوم أمس.

وبحسب وثيقة رفعها أمين سر لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حسين عودة حميد إلى رئيس قسم شؤون اللجان النيابية ورئيس قسم الامن في البرلمان، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أوضح فيها إن "فوضى عارمة عمت مقر اللجنة بعد كسر بوابتها الرئيسة وكسر بعض الأجهزة ورفع السقوف الثانوية وبعثرة البريد الخاص بأعضاء اللجنة".

وجرد أمين سر اللجنة ، بحسب الوثيقة "المفقودات والأضرار" الناتجة عن تظاهرات الأمس.

كما زودت اللجنة وسائل الإعلام بمقطع فيديو لمقرها سجل صباح اليوم الخميس.

 

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