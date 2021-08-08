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لجنة نيابية تكشف عن إنتهاء عمل مجلس مفوضية حقوق الإنسان

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T06:18:41+0000
لجنة نيابية تكشف عن إنتهاء عمل مجلس مفوضية حقوق الإنسان

شفق نيوز/ كشفت لجنة نيابية اليوم الأحد، عن انتهاء عمل مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من قبل من مجلس النواب العراقي.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية قصي الشبكي لوكالة شفق نيوز؛ إن رئاسة مجلس النواب وجهت كتابا الى المفوضية أنهت فيه عمل مجلس المفوضية وفق ما منصوص عليه في الدستور العراقي.

وأشار الشبكي أن مجلس النواب لم يستطع في الفترة الماضية من تشكيل مجلس مفوضية جديد وسيتم إختيار لجنة من الخبراء حيث كان اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان معروض في آخر جلسة لكن لم تنعقد الجلسة.

وأعرب عن أمله؛ في أن يكون تشكيل مجلس جديد للمفوضية من أوليات مجلس النواب ليتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

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