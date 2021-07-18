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لجنة نيابية تعلن نتائج استضافة عدد من وزراء حكومة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-18T13:40:58+0000
لجنة نيابية تعلن نتائج استضافة عدد من وزراء حكومة الكاظمي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم الأحد، نتائج استضافة عدد من الوزراء، مؤكدة عزمها استضافة آخرين لمناقشة أداء عملهم بالوزارة، فيما لفتت إلى أنها ستنشر تقريرها عن الأداء ونسبة الإنجاز الحكومة للمنهاج الوزاري.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت عدداً من الوزراء في الأيام الماضية"، مبيناً أن اللجنة "وجهت الكثير من الأسئلة إلى الوزراء واستمعت إلى إجابتهم".

وأوضح البلداوي، أن "اللجنة أبلغت الوزراء خلال استضافتهم على ضرورة تقديم برنامج خاص بالوزارة مختلفاً عن المنهاج الوزاري"، مشيراً إلى "اللجنة ستستضيف عدداً آخراً من الوزراء"

وأضاف البلداوي، أن "التقرير الصادر من مجلس الوزراء بشأن البرنامج الحكومي عبارة عن كلام وشرح وأرقام لا قيمة لها"، متسائلاً "كيف نقيّم نسبة الانجاز دون أي هدف أو رسم مخطط لأداء الوزارات والمشاريع الخدمية".

وتابع أن "المواطن غير راض عن الأداء الحكومي بسبب عدم توفر الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية والصحية"، مشيراً إلى أن "نسبة الفقر حسب التصريحات الحكومية ارتفعت إلى أعلى مستوى، رغم أن سعر برميل النفط أفضل من السابق".

ولفت البلداوي، إلى أن "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، تعمل على كتابة تقرير مفصل عن الأداء الحكومي ونسبة الانجاز للوزارات، سينشر خلال الفترة المقبلة".

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