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لجنة نيابية تطالب البرلمان بإقرار موازنة خالية من سخط الشعب

Category: سیاسة

Date: 2021-03-26T08:53:25+0000
لجنة نيابية تطالب البرلمان بإقرار موازنة خالية من سخط الشعب

شفق نيوز/ طالبت لجنة الخدمات النيابية، يوم الجمعة، بإلغاء الضرائب التي تضمنتها بنود قانون الموازنة والتي تستهدف شرائح الفقراء، لتفادي سخطا جماهيريا واسعا، لا تحمد عقباه.

وقالت عضو اللجنة، منار عبد المطلب الشديدي، لوكالة شفق نيوز، إن "بنود الموازنة تضمن فرض ضرائب على الاتصالات والانترنت والسكائر والخمور بنسب متفاوتة، ما يتطلب وقفة برلمانية حازمة لإلغاء ضرائب الاتصالات والانترنت مع تزايد حاجة الطلبة والعائلات الفقيرة للإنترنت المطلوب لمواكبة التعليم الإلكتروني".

وأضافت الشديدي، أن "فرض ضرائب على الاتصالات والانترنت في هذه الظروف سيقود إلى غليان شعبي واسع لا تحمد عقباه في وقت يتطلع به المواطن للدعم الحكومي في مواجهة جائحة كورونا والقيود الوقائية المفروضة على معظم مفاصل الحياة".

ودعت عضو لجنة الخدمات النيابية، البرلمان العراقي، إلى "إقرار موازنة خالية من سخط الجماهير وملبية لاحتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي اضرت بشرائح اجتماعية واسعة وخاصة اصحاب الدخل المحدود والفقراء.

 

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