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لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

Category: سیاسة

Date: 2021-05-20T08:02:50+0000
لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

شفق نيوز/ شددت اللجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم، يوم الخميس، على ضرورة إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب تجنبا لتأجيلها عن موعدها المحدد أو تزوير نتائج الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني لـوكالة شفق نيوز، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعد الكتل السياسية المعارضة لقانون انتخابات مجلس النواب بإجراء تعديل على القانون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية".

وأضاف إن "تعديل قانون الانتخابات بات ضروريا خصوصا المادة 38 من القانون المتعلقة ببطاقة الناخب"، لافتا إلى إن "الانتخابات المقبلة ستشهد تلاعبا وتزويرا بنتائج في حال عدم حصر الأصوات في البطاقة البيومترية".

وبين الدوبرداني، إن "مسودة تعديل قانون الانتخابات جاهزة لدى اللجنة القانونية النيابية وعلى القوى السياسية النيابية تعديل القانون تجنبا لتأجيلها أو تلاعب بالنتائج وتزويرها".

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