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لجنة نيابية تستعد لاستضافة وزير النفط العراقي بشأن رفع الانتاج

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T11:57:28+0000
لجنة نيابية تستعد لاستضافة وزير النفط العراقي بشأن رفع الانتاج

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الاثنين، أنها ستستضيف وزير النفط إحسان عبد الجبار للتباحث معه بشأن قرار منظمة "أوبك" برفع انتاج النفط العراقي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً.

وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من النواب جمعوا خلال الفترة الماضية تواقيع لاستجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار وفق ملفات تم اعدادها من قبلهم".

واشار إلى ان "الاستجواب تأخر على اعتبار ان الحكومة لتصريف الأعمال اليومية ولا يحق لمجلس النواب ان يمنح الثقة لوزير اذا قام بإقالة الوزير السابق".

وأضاف ان "الايام المقبلة ستشهد استضافة وزير النفط داخل اللجنة، وسيتم خلال الاستضافة فتح الكثير من الملفات أبرزها رفع الإنتاج بعد موافقة منظمة أوبك على رفع إنتاج النفط العراقي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا، وكان يفترض من الوزارة وضع وإعداد خطة بذلك، وان يكون إنتاجها بالوقت الحالي ستة ملايين برميل يوميا".

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