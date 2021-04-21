لجنة نيابية تدعو للإسراع بتنفيذ مشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

شفق نيوز/ دعت اللجنة النيابية المشرفة على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، يوم الأربعاء، إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع الخاصة بالمدينة وتخصيص الأراضي، إضافة إلى تأسيس صندوق لتخصيصاتها المالية.

وقال رئيس اللجنة النائب مثنى السامرائي، خلال اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية لتنفيذ القانون، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إقرار التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الخاصة بقانون سامراء في موازنة العام ٢٠٢١، يستدعي الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع.

وأضاف أن مدينة سامراء "تحتاج إلى وضع رؤية تخطيطية واعدة للنهوض بواقعها العمراني والخدمي بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية، تتضمن وضع تصاميم هندسية عالية المستوى ضمن خطة متكاملة وأن يتم تنفيذها بجودة عالية، وبما يعكس صورة بهية للمدينة".

وشدد السامرائي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع، مشيراً إلى أن إحدى النقاط المهمة التي تسهم في تسهيل الإجراءات هي التعديلات التي تمت على القانون سواء ما يتعلق بتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع القانون أو تأسيس صندوق تودع فيه التخصيصات المالية بما يضمن انسيابية واستمرار تمويل تلك المشاريع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره رئيس اللجنة الحكومية محافظ صلاح الدين عمار جبر، وأمين سر اللجنة قائممقام سامراء محمود خلف، وعدداً من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن شركات أجنبية ترغب بالمساهمة في تنفيذ المشاريع.