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لجنة نيابية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية "انفلات" غلاء المواد الغذائية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T08:22:43+0000
لجنة نيابية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية "انفلات" غلاء المواد الغذائية

شفق نيوز/ حملت لجنة الخدمات النيابية، يوم السبت، وزارة الداخلية مسؤولية الغلاء والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وقوت الفقراء بسبب اضطرابات اسعار صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، ان "هناك انفلات رقابي وغلاء في الاسعار يسود الاسواق منذ ستة اشهر وسط غياب تام لدور وزارة الداخلية وواجباتها في ردع المتلاعبين بقوت المواطن ورفع الأسعار الى مستويات خيالية وهي ابسط ما يمكن الحديث عنه".

وتساءلت "ما علاقة مجلس النواب وتأخر تمرير الموازنة برفع اسعار السلع الغذائية والمعيشية التي اصبحت اسعارها تفوق ارتفاع اسعار صرف الدولار بنسبة خيالية عالية؟".

وشددت الشديدي على ان "حماية الامن الغذائي للمواطن وتأمين قوت الفقراء ومحاسبة المتلاعبين بالاسواق من مسؤوليات وزارة الداخلية التي لم تحرك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء حيال ذلك".

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا واضطرابا بأسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر بشكل خاص بسبب عدم استقرار اسعار صرف الدولار وعدم تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

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