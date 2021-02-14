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لجنة نيابية تحتج على ظهور "رغد".. استدعاء سفيرين واجراءات بحق فضائية سعودية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T14:20:36+0000
لجنة نيابية تحتج على ظهور "رغد".. استدعاء سفيرين واجراءات بحق فضائية سعودية

شفق نيوز/ طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، يوم الاحد، باستدعاء سفيري الاردن والسعودية احتجاجاً على ظهور "رغد صدام حسين" في برنامج تلفزيوني عبر فضائية "العربية" واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكتب القناة في بغداد.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس اللجنة النائب عبد الاله النائلي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجهت كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية لاستدعاء سفيري مملكتي الاردن والسعودية لتسليمهم مذكرة احتجاج بخصوص قناة العربية وظهور ابنة الطاغية المقبور في برنامج تلفزيوني".

ودعت اللجنة، بحسب الوثيقة، "هيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكتب القناة في بغداد".

واعلنت قناة العربية "السعودية، أنها استضافت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سلسلة لقاءات حصرية.   

وتقيم رغد في العاصمة الاردنية عمان منذ سقوط النظام في العام 2003.

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