لجنة نيابية تتهم وزيرة الهجرة بتوزيع مواد غذائية "فاسدة" بين النازحين وتطالب بسحب يدها

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي، يوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب يد وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو على خلفية توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بين النازحين.

وقال سليمان في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم ، إن المواد الغذائية التي وزعتها وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم مام رشان كانت منتهية الصلاحية وليس صالحة للاستهلاك البشري".

واضاف ان "المواد الغذائية التي تزودها بهم وزارة الهجرة والمهجرين غير صالحة للاستخدام في اي وقت"، مشيرا إلى أن "هناك حالة عدم الرضا على أداء وزير الهجرة والمهجرين".

وطالب علي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب يد وزير الهجرة وبخلاف ذلك سنعمل على استجواب وزير الهجرة داخل قبة البرلمان".

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز التواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين للتعليق على هذا الموضوع.