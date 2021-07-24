لجنة نيابية: الكاظمي نقض برنامجه الحكومي حيال التواجد العسكري الامريكي

شفق نيوز/ طالبت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، يوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالالتزام ببرنامجه الحكومي الذي تعهد بتنفيذه حيال التواجد العسكري الامريكي في العراق، مشددة على تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية.

وقال نائب رئيس اللجنة عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "على الوفد الحكومي والامني المتواجد في واشنطن الالتزام بقرار مجلس النواب وبرنامج الحكومة العراقية الذي تعهد به الكاظمي والزام الجانب الامريكي بالانسحاب العسكري من العراق".

وأكد البلداوي أن لجنته "عقدت لقاءات موسعة مع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع قبيل توجه الوفد الحكومي لواشنطن لتنفيذ قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق".

وانتقد البلداوي، ماوصفه بـ"عدم قدرة الكاظمي الطلب من الجانب الامريكي سحب قواته العسكري"، مرجحاً أن يكون "التعبير قد خان الكاظمي حيال ذلك بعكس رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي طالب مرات عدة وزير الخارجية الامريكي السابق ميك بومبيو بضرورة سحب القوات الامريكية من العراق".

واعتبر البلداوي "وجود القوات الامريكية في العراق خطة للهيمنة والسيطرة على دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "لوجودها خطر كبير على الوضع الامني في العراق".

ويخوض وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة مفاوضات مع الولايات المتحدة لتنظيم تواجد القوات الامريكية وقوات التحالف على الاراضي العراقية.