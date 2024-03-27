لجنة نيابية: البرلمان يناقش اليوم قراراً "ازعج" العراقيين

شفق نيوز/ أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم الأربعاء، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين ومدى تأثيره على المواطنين، مبينة أن الحكومة اعتبرت مستخدمي البنزين المحسن والممتاز فقط أصحاب الدخل الجيد وهذا "خطأ".

وقال عضو اللجنة الخدمات النيابية احمد مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين يأتي من باب ان الحكومة تبحث عن الإيرادات لتعزيز الإيراد المالي في خزينة الدولة"، مبينا أن "هذا الموضوع حساس، وهكذا قرار ازعج الشارع العراقي".

وأضاف أن "الحكومة عندما اتخذت القرار اعتبرت ان من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ"، موضحا أن "العجلات المستوردة خصوصا الوارد الامريكي تتطلب نوعا خاصا من الوقود، واغلب السيارات التي يتم استيرادها تستخدم هذا الوقود".

ولفت مجيد إلى أن "مجلس النواب سيناقش في المداخلات بجلسة اليوم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين ومدى تأثيرها على المواطن".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.

كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.