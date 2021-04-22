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لجنة مكافحة الفساد تعتقل مسؤولاً عراقياً رفيعاً

Category: سیاسة

Date: 2021-04-22T17:09:17+0000
لجنة مكافحة الفساد تعتقل مسؤولاً عراقياً رفيعاً

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، الخميس، عن اعتقال مسؤول عراقي رفيع بتهم تتعلق بالفساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مكافحة الفساد اعتقلت هاشم محمد حاتم السوداني مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية".

وأضاف أن اعتقال السوداني يأتي على خلفية تتهم تتعلق بالفساد، دون مزيد من التفاصيل.

وفي آب/أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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