لجنة مشتركة بين بغداد واربيل لإعداد قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، ان الوفد الكوردي اتفق مع وزارة النفط الاتحادية على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وكتابة قانون النفط والغاز.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذا الاتفاق تم خلال اجتماع الوفد مع وزارة النفط الاتحادية عقب وصوله اليوم الأحد إلى بغداد لاستئناف المفاوضات حول الملفات العالقة.

ومن المقرر ان يجري الوفد الكوردي عدة لقاءات مع الجهات الحكومية في بغداد لمناقشة القضايا المتعلقة بالنفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها والمستحقات المالية للاقليم.