لجنة عراقية إيرانية مشتركة لمتابعة الاتفاقيات العدلية وتوسيع التعاون القانوني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، إن لجنة فنية مشتركة مع نظيرتها الإيرانية "في طور البحث" تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، وذلك خلال لقاء وزير العدل العراقي ونظيره الإيراني في طهران.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل العراقي خالد شواني، وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية".

وبينت أن "الزيارة استهلت بلقاء موسّع جمع الوزير شواني بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي، ووفديهما، وجرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار".

ولفتت إلى أن "اللقاء ناقش تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية".

وأضافت أن "الجانبين تطرقا إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود".

وأكدت أن "هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين".