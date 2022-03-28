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لجنة تقصي الحقائق بهجوم أربيل: سنقدم توصياتنا للبرلمان للتصويت عليها وإرسالها للحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-28T10:24:57+0000
لجنة تقصي الحقائق بهجوم أربيل: سنقدم توصياتنا للبرلمان للتصويت عليها وإرسالها للحكومة

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بأستهداف اربيل أن اللجنة ستقدم توصياتها النهائية إلى المجلس للتصويت عليها وإرسالها للحكومة.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير ترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية والمُكلفة في التحقيق بالاستهداف الصاروخي الاخير على محافظة اربيل , بحضور نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله , وكامل اعضاء اللجنة ، واستضاف خلاله وكيل وزارة الخارجية، ووكيل جهاز المخابرات، وعدد من القيادات والشخصيات الامنية و المخابراتية".

وقال الزاملي، إن "اللجنة النيابية وبعد التصويت عليها قامت بزيارة موقع الحادث والتقت بصاحب المنزل المستهدف والمباني المجاورة في اربيل ، وعقدت اجتماعين مع وزير داخلية الاقليم ريبير احمد، والمسؤولين ذات العلاقة في بغداد والاقليم ، بهدف جمع البيانات الدقيقة واللازمة والتي من شأنها الاسراع في ادراج التوصيات النهائية وعرضها خلال جلسة مجلس النواب واتخاذ الموقف الرسمي المناسب وارساله للحكومة".

ونوه النائب الأول إلى ان "علاقة العراق بالدول المجاورة طيبة وقائمة على قواعد حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل ، كما لدينا مجموعة اتفاقات وعلاقات امنية وثيقة معها".

وأكد الزاملي، على "ضرورة الاحتكام إلى المخاطبات والاجراءات التحريرية في حال توفر اية ملفات ومعلومات استخبارية امنية مهمة بين جميع الدول المعنية , وعدم اللجوء الى القوة العسكرية وانتهاك سيادة البلدان تحت اي عنوان او مسمى او ظرف".

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