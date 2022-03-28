لجنة تقصي الحقائق النيابية بالاعتداء الصاروخي على أربيل تعقد اجتماعاً جديداً

شفق نيوز/ عقدت لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي على اربيل، اجتماعاً جديداً يوم الإثنين.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع كان برئاسة الزاملي وحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية".

وفي 17 / آذار الجاري، ترأس النائب لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بخصوص الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل. وحضر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله ورؤساء الكتل النيابية بالأضافة إلى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد بدعوة من قبل الزاملي لخوض اجتماع لتقصي الحقائق بشأن القصف على أربيل.

وأعلن الزاملي، أن المجلس سيقوم باستدعاء السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي للوقوف على أسباب قصف بلاده بالصواريخ محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، عقب انتهاء اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل.

وقال الزاملي خلال المؤتمر إن استضافة كانت مثمرة مع وزير الداخلية في إقليم كوردستان ربير احمد وتم طرح أسئلة من قبل لجنة تقصي الحقائق وكذلك اعضاء البرلمان وهي بادرة طيبة اول مرة تحصل في مجلس النواب العراقي بأن يكون وزير في حكومة إقليم كوردستان في مجلس النواب الاتحادي، ونأمل ان يستمر ذلك، مضيفا ان الامن مشترك وما يمس الإقليم يمس كل انحاء العراق وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق لديها استضافات لرئيس جهاز المخابرات والمسؤولين الآمنين ووكيل وزير الخارجية وبعدها قد تتم من خلالها استضافة السفير الإيراني في العراق.