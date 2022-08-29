مكتب الصدر يصدر ثلاثة قرارات جديدة ولجنة التظاهرات تعلق أعمالها

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على تظاهرات واعتصامات التيار الصدري، يوم الإثنين، انتهاء "تكليفها" وتعليق أعمالها، في وقت أعلن فيه مكتب الصدر الخاص ثلاثة قرارات جديدة.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، "الى الاخوة المعتصمين الكرام، بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر ان كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية والان نمتثل لقرار السيد مقتدى الصدر بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين".

من جهته قال المكتب الخاص للصدر في بيان، "يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري".