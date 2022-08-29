سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مكتب الصدر يصدر ثلاثة قرارات جديدة ولجنة التظاهرات تعلق أعمالها

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T10:33:04+0000
مكتب الصدر يصدر ثلاثة قرارات جديدة ولجنة التظاهرات تعلق أعمالها

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على تظاهرات واعتصامات التيار الصدري، يوم الإثنين، انتهاء "تكليفها" وتعليق أعمالها، في وقت أعلن فيه مكتب الصدر الخاص ثلاثة قرارات جديدة.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، "الى الاخوة المعتصمين الكرام، بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر ان كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية والان نمتثل لقرار السيد مقتدى الصدر بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين".

من جهته قال المكتب الخاص للصدر في بيان، "يمنع منعاً باتًا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري".

related

مقتدى الصدر يعلن "تحرير" المنطقة الخضراء ويوجه دعوة للعراقيين: هبوا لتغيير النظام السياسي

Date: 2022-07-31 15:20:53
مقتدى الصدر يعلن "تحرير" المنطقة الخضراء ويوجه دعوة للعراقيين: هبوا لتغيير النظام السياسي

النزاهة تعلن استقدام محافظ صلاح الدين على خلفية ابتزاز وتلقي رشى

Date: 2022-04-03 16:44:27
النزاهة تعلن استقدام محافظ صلاح الدين على خلفية ابتزاز وتلقي رشى

تحالف الصدر يكشف عن "مزادٍ" لتعيين أمين العاصمة بغداد

Date: 2020-08-05 09:35:25
تحالف الصدر يكشف عن "مزادٍ" لتعيين أمين العاصمة بغداد

"اغتيالات المقدادية".. جهات مجهولة تغتال البسطاء والأبرياء

Date: 2021-08-20 14:07:27
"اغتيالات المقدادية".. جهات مجهولة تغتال البسطاء والأبرياء

وفاة وزير الثقافة الاسبق سكرتير صدام حسين الخاص

Date: 2022-05-24 11:35:58
وفاة وزير الثقافة الاسبق سكرتير صدام حسين الخاص

الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا

Date: 2021-03-08 09:03:05
الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا

المرشحة لمنصب سفيرة أمريكا في بغداد تحدد أولويات عملها وهذا ما يقلقها بالعراق

Date: 2022-03-04 09:38:35
المرشحة لمنصب سفيرة أمريكا في بغداد تحدد أولويات عملها وهذا ما يقلقها بالعراق

الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

Date: 2019-10-16 17:43:21
الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته