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لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تزور أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-20T06:14:37+0000
لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تزور أربيل

شفق نيوز/ تزور لجنة تحقيقة رفيعة المستوى من الحكومة الاتحادية، اليوم الأحد، محافظة اربيل عاصمة إقليم إقليم كوردستان لإستكمال التحقيق في القصف الصاروخي الإيراني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يرأس اللجنة التي تضم في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، ورئيس جهاز الأمن الوطني نعيم الشطري، وعدداً من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

و استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، وابلغته احتجاجها على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

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