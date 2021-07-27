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لجنة "أبو رغيف" تعتقل مسؤولا حكوميا بتهمة الفساد وتلقي الرشوة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-27T09:12:30+0000
لجنة "أبو رغيف" تعتقل مسؤولا حكوميا بتهمة الفساد وتلقي الرشوة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء أن لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود منصور بعدة تهم من بينها تلقي الرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم منصور صادر بحقه أمر قبض وفق القرار 160 لسنة 1983 عن شبهات فساد وتلقي رشاوى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية خلال اشغاله المنصب.

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

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