لجنة برلمانية: مداخل العاصمة "طرق موت" والمحافظ والاعمار الحكومية مسؤولون

شفق نيوز / وصفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، طرق مداخل العاصمة بأنها "طرق موت" مع وجود شبهات فساد وتلكؤ بإنجاز المشاريع في هذا المجال، فيما حملت محافظ بغداد ووزارة الاعمار والإسكان المسؤولية عن الوضع الحالي لتلك المداخل.

وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية محما خليل خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "بوابات بغداد تعاني من مشاكل كثيرة ولجنة الخدمات والإعمار النيابية لها رأي واضح بموجب الدستور والقانون ومن خلال العمل النيابي تمت زيارة المداخل وإجراء جولات ميدانية ولقاء بالمعنيين، الا ان هناك تلكؤا وفشلا واضحا بالعمل وتقديم الخدمات في هذه البوابات".

وأضاف أنه "وعلى الرغم من التخصيصات المالية الفلكية، لا يوجد أي تقدم في العمل، وان هناك شبهات فساد في مشاريع بوابات بغداد ولم يتم العمل بموجب التوقيتات الزمنية المتفق عليها".

وتابع رئيس لجنة الخدمات النيابية أن "اللجنة أطلقت على طرق بوابات بغداد، طرق الموت لوجود مشاكل وحوادث للمواطنين، ولا يجوز ان تكون بوابات بغداد العاصمة والحضارة هكذا".

وأكد النائب محما خليل "لا يوجد أي تنسيق مسبق بين محافظ بغداد والجهات المعنية، ولجنة الخدمات النيابية تحمّل محافظ بغداد مسؤولية التلكؤ في المشاريع، وعدم مراقبة العمل، ونحمل أيضا مدير الطرق والجسور في وزارة الأعمار والإسكان المسؤولية"، مبيناً أن "لجنة الخدمات النيابية بحثت مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هذا الملف وأكدنا عبر توصيات اللجنة سحب العمل والمشاريع من الشركات المتلكئة بالعمل".

وتعاني طريق مداخل العاصمة بغداد التي تربطها بالمحافظات، من تلكؤ العمل بتطويرها او إعادة تأهيلها في ظل تسجيل حوادث مميتة باستمرار يقع ضحيتها المواطن.