لجنة برلمانية: مجلس الوزراء العراقي يحدد تسعيرة النفط في الموازنة خلال جلسته المقبلة

شفق نيوز/ رجحّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي سعدون اللامي، يوم الجمعة، بأن يحدد مجلس الوزراء سعر بيع برميل النفط الخام في الموازنة المالية العامة لسنة 2023 خلال جلسته المقبلة المقرر انعقادها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال اللامي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان مجلس الوزراء ناقش احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة العامة التي من المتوقع ان يتم التصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل.

وأردف بالقول إن الحكومة ستحتسب سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة العامة بمبلغ يتراوح بين 55- 60 دولاراً، متوقعا أن يتم الإنفاق على السعر المحدد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.