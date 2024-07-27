لجنة برلمانية للتحقيق في "اعتداء" السفارة الأمريكية على امرأة عراقية

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في إصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الأمريكية.

وقال المحمداوي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "السفارة الأمريكية انتهكت حقوق الإنسان بشكل واضح بعد تعرض إحدى النساء العراقيات لإطلاق نار أثناء تأديتها الصلاة".

وأكد المحمداوي أن "هذا الأمر خطير جداً ويعد انتهاكاً لحقوق المواطن"، مشيراً إلى أن "لجنة الدفاع النيابية ستتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات عبر تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في هذا الخرق لسيادة العراق وسلامة مواطنيه".