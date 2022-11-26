لجنة برلمانية: إلغاء الضريبة على بطاقات الموبايل والانترنت غير قانوني

شفق نيوز/ اعتبرت لجنة الاتصالات النيابية، يوم السبت، ان إلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال من قبل مجلس الوزراء "غير قانوني".

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، لوكالة شفق نيوز، ان "الغاء ضريبة الـ20% على كارتات الهاتف النقال من قبل مجلس الوزراء غير قانوني، كون هذه الضريبة فرضت وفق قانون الموازنة وإلغائها يجب أن يكون وفق القانون وليس بقرار".

وبينت أنه "كان على الحكومة إلغاء هذه الضريبة مطلع السنة الجديدة وليس من الشهر المقبل، حتى يكون هذا الإلغاء ضمن قانون موازنة العام المقبل، ولهذا الغاء هذه الضريبة من الشهر المقبل غير دستوري وغير قانوني".

وصوّت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على إلغاء ضريبة 20% على بطاقات شحن الهاتف النقال والانترنت على أن ينفذ هذا القرار في الأول من شهر كانون الاول/ ديسمبر.