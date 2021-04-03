لجنة برلمانية تكشف عن جدول أعمال المحكمة الاتحادية في أول جلساتها

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن إجراءات وعمل المحكمة الاتحادية في أول جلسة ستعقدها بعد تشكيلها.

وقال عضو اللجنة مضر الكروي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية ستناقش في أول جلساتها قرار مجلس النواب الدورة السابقة بحل مجالس المحافظات".

واضاف ان "حل او الغاء مجالس المحافظات يتطلب إجراء تعديل على الدستور العراقي"، لافتا إلى "صعوبة التوجه إلى تعديل مواد الدستور بسبب الوضع الراهن بالبلاد".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين (29 آذار 2021)، عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا.