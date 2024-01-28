لجنة برلمانية تقول إن ممثل شركة عاملة في الخطوط الجوية العراقية هدد اعضاءها بالتصفية الجسدية

شفق نيوز/ اتهمت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ممثل شركة عاملة في الخطوط الجوية العراقية بالتهجم على اعضائها وتهديدهم بالتصفية الجسدية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنه "انطلاقًا من دورنا الرقابي وحرصنا على مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة كان لنا اليوم زيارة لشركة الخطوط الجوية العراقية و بتكليف من رئاسة لجنة النقل والاتصالات النيابية وتحديدا لمتابعة عقد شركة (منسز-البرهان) حيث أصبحت مثار جدل وشبهات فساد، وأثناء الاجتماع مع مدير شركة الخطوط الجوية وبحضور ممثل الشركة في العراق سعد الخفاجي تم التجاوز والتطاول على السلطة التشريعية بصورة عامة وعلى لجنة النقل بصورة خاصة".

ووفقا للبيان فإنه "بمجرد السؤال عن تنفيذ بعض بنود العقود بدأ التجاوز والتطاول من جانبه مما اضطررنا الى انهاء الاجتماع"، لافتا إلى أن "الوضع وصل للتهجم على النواب وختمها بالتهديد بالتصفية الجسدية بحضور مدير الخطوط الجوية العراقية الذي أوكل إدارة الاجتماع لممثل الشركة مما يعد إنحيازا لها، وبحضور مدير القسم القانوني وقسم العقود في شركة الخطوط".

وتابعت اللجنة في بيانها "نحن بدورنا سوف نتخذ الإجراءات القانونية كافة، وفق الصلاحيات التي منحها لنا الدستور".