لجنة برلمانية تقرر استضافة وزير النقل لبحث "خطاب صادم"

شفق نيوز/ كشف عضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية يوم السبت عن توصل لجنته إلى قرار لاستضافة وزير النقل ناصر الشبلي في البرلمان لمناقشة خطاب صادم للأخير أعلن خلاله نية الوزارة إلغاء الاتفاق مع شركة دايو الكورية الجنوبية لبناء ميناء الفاو الكبير في البصرة.

وقال جاسم البخاتي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة توصلت الى قرار باستضافة وزير النقل والفريق الفني للاستعلام عن هذا الخطاب المفاجئ الذي تسبب لنا بصدمة بعدما قضيا مشوارا كبيرا في عملية النقاش والتباحث وتوصلنا الى نتائج نهائية وتوصلنا الى ان نلتقي بوزير التخطيط ليتم التعاقد على هذا المشروع".

وأضاف، "تفاجأنا بالعودة الى المربع (الصفر) وهذا سبب لنا احباطا وتراجعا، واليوم المواطن العراقي في الحقيقة له رأي في الاعلام سيكون له ردة فعل كبيرة تجاه خطاب وزير النقل".

وبسؤاله عن موعد الاستضافة، قال البخاتي ان "الاستضافة ستتم خلال هذا الاسبوع ونحن ماضون بهذا الاتجاه".

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم النقل فالح هادي لـوكالة شفق نيوز، أن "المفاوضات مستمرة بين الوازرة وشركة دايو الكورية منذ ثلاثة اشهر، وكان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على تنفيذ الميناء لبناء خمسة أرصفة وبعمق 19.8 مع مدير الشركة المتوفي".

وأضاف أنه "بعد حادثة وفاة المدير السابق للشركة، ومجيء المدير الجديد تمت اضافة مطالب جديدة، وهذا يعدُّ مخالفا للاتفاق المبدئي بين الشركة والوزارة"، لافتا إلى أن "وزير النقل ناصر الشبلي رفض هذه المطالب واعطى مهلة للشركة ثلاثة أيام للعدول عنها".

وبين هادي، أن "شركة دايو الكورية قد تلتزم بالاتفاق المبدئي الاول، ومن الممكن قد نشهد خلال الساعات الـ48 المقبلة توقيع العقد بين وزارة النقل والشركة الكورية لتنفيذ المشروع"، نافيا بالوقت ذاته "تحرك الوزارة على شركات الاخرى بدلا من (دايو)".

واعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، عازية السبب إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير مؤخرا، لأسباب غامضة.







