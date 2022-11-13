لجنة برلمانية تعلن الشروع بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتحدد أموراً لإجرائها

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، الأحد، عن الشروع بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/ المقبل من العام 2023.

وقال عضو اللجنة محمد الشمري لوكالة شفق نيوز، "يتم حاليا إعداد وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات داخل لجنة الأقاليم والمحافظات"، مبيناً أن "إجراء الانتخابات يحتاج إلى ثلاث نقاط أساسية وهي توفر الإرادة السياسية، وهي موجودة بالفعل لدى الجميع، ووجود قانون ينضم العملية الانتخابية وهذا يناقش حاليا داخل اللجنة لاختيار الطريقة الانتخابية وهل ستكون طريقة (سانت ليغو) او (سانت) المعدل او الذهاب إلى الدائرة الواحدة او المتعددة على مستوى المحافظة".

وتابع الشمري، ان " النقطة الثالثة والأخيرة هي ان تكون هناك جهة فنية تشرف على الانتخابات، ويناقش حاليا موضوع بقاء او تغيير المفوضية العليا للانتخابات وهذا سيقرر خلال الفترة القادمة".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال في 1 تشرين الاول الجاري، إن الانتخابات المحلية ستجرى في تشرين الأول من العام 2023.

كما اكد السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أن الحكومة جاهزة لتهيئة متطلبات الانتخابات متى ما حَلَ البرلمان نفسه.