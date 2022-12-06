لجنة برلمانية تطالب بتدخل السوداني لحل أزمة صحة نينوى: موظفوها بلا رواتب

شفق نيوز/ طالبت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وحل أزمة دائرة صحة نينوى، مبينة أن أكثر من30 ألف موظف ينتظرون رواتبهم المعطلة.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الموظفين في دائرة صحة نينوى ولغاية اليوم لم يتسلموا رواتبهم، بسبب وجود عجز بتمويل رواتب دائرة صحة نينوى ومقدارها 11 مليار دينار".

وأضاف شنكالي أن "هناك اكثر من 30 الف موظف في دائرة صحة نينوى لم يتسلموا رواتبهم وعلى وزارة الصحة عرض الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء وحل الموضوع والعمل على الاسراع بصرف رواتب هؤلاء الموظفين".

وتابع عضو اللجنة أن "دائرة صحة نينوى ومنذ ثلاثة أشهر لا تمتلك اي نفقات تشغيلية مع توقف شراء الأجهزة والمستلزمات والخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة".

وطالب شنكالي بضرورة "حل الموضوع على اعتبار ان المسألة تتعلق بأرواح المواطنين، وان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يركز على موضوع الصحة منذ أول يوم لتسلمه عبر زيارة المستشفيات في جولات مسائية، وعليه حل مشكلة دائرة صحة نينوى المتعلقة بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية".

وطالب عضو لجنة الاستثمار النيابية مجلس الوزراء "بحل المشكلة وسد العجز الموجود في دائرة صحة نينوى كما قاموا بحل العجز وتمويل جهاز الأمن الوطني وصرف رواتبهم".

وكانت دائرة صحة نينوى اعلنت، في 2 كانون الأول 2022، وجود عجز لديها يقدر ب 11 مليار دينار، فيما طالبت بشكل رسمي تدخل مجلس الوزراء لحل عجزها المالي لتأثيره المباشر على رواتب الموظفين وجوانب العمل المختلفة في الدائرة.

وتشهد المؤسسات الصحية الحكومية ترديا في واقعها الخدمي ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ بداية تسنمه الى توجيه انتقاد لاذع للقائمين على هذا القطاع خلال زيارة أجراها الى مستشفى في العاصمة بغداد.

من جهة أخرى كشف مصدرنيابي لوكالة شفق نيوز عن "جمع أعضاء في مجلس النواب تواقيع لغرض إنصاف موظفي الدوائر الخدمية من خلال إضافة فقرة في موازنة عام 2023، تتضمن تعديل رواتب العاملين في وزارة الإعمار والإسكان".