لجنة برلمانية تطالب الخارجية باستدعاء السفير الأردني إحتجاجاً على إجازة المملكة للبعث

شفق نيوز/ طالبت لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" النيابية، يوم الخميس، وزارة الخارجية العراقية السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إجازة المملكة الهاشمية لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.

وقال رئيس اللجنة حسن سالم في بيان اليوم، "نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من اجل الحرية والخلاص من الظلم والديكتاتورية تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء اجازة المملكة لحزب البعث"

وطالب رئيس اللجنة مجلس النواب باعادة النظر في الاتفاقية الامنية بما يتناسب مع مصالح وثوابت شعبنا العراقي التي اشار اليها الدستور والقوانين النافذة وتضمينها تسليم المطلوبين من البعثيين والارهابين المتواجدين على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومساعدة العراق حكومة وشعبا في تسليم هولاء المجرمين الى القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل

ودعا رئيس اللجنة، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاردني وتسليمه مذكرة احتجاج واستنكار

وأضاف أنه "نطالب مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في اصدار بيانات الاحتجاج على هذه الاجراءات من قبل الحكومة الاردنية".

وطلب سالم، من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا جرائم البعث والارهاب الخروج بمسيرات رفض واستنكار واحتجاج وارسال رسائل احتجاج الى السفارة الاردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة.