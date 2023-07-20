لجنة برلمانية تسجل انتهاكات كويتية على الحدود البرية والبحرية للعراق

شفق نيوز / كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، محمد البلداوي، يوم الخميس، عن تفاصيل ورشة عمل عقدت اليوم بشأن ترسيم الحدود مع دولة الكويت، لافتاً إلى تشخيص انتهاكات عدة سجلت على الحدود البرية والبحرية.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أقامت اليوم بمبنى البرلمان ورشة عمل حول ترسيم الحدود العراقية مع دولة الكويت"، مردفاً: مهتمون بالمشاريع الاستراتيجية وخصوصا في ملف ترسيم الحدود العراقية الكويتية لما جرى فيه من انتهاكات للسيادة العراقية".

وأضاف أن "هذا الملف من الملفات المهمة التي يجب البحث فيها، ولذلك أقيمت هذه الورشة وجرى استضافة مجموعة من الخبراء لإيضاح نقاط عديدة على هذه الانتهاكات وما اتخذ من إجراءات خلال الفترة الماضية".

وأوضح البلداوي، أن "هذه الورشة هي الأولى وستقام ورشات أخرى خلال الفترة المقبلة، لاستضافة عدد من الوزارات من ضمنها الخارجية والدفاع والنقل والموارد المائية".

وبشأن ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت، رأى أن "هناك انتهاكات حدثت في الحدود البرية وكذلك على الحدود البحرية العراقية أيضاً، وسيتم العمل على تفعيل قرارات لجنة الأمر 77، والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية جديدة من قبل مجلس النواب للنظر في هذه الخروق وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها في الفترة السابقة، ومعالجتها وتقديم اعتراض إلى مجلس الأمن والمنظمات ذات الشأن لترسيم الحدود البرية والمائية مجدداً".