لجنة برلمانية تزف بشرى سارة لحملة الشهادات العليا والأوائل بشأن التعيينات

شفق نيوز/ استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيس مجلس الخدمة الاتحادية لمناقشة ملفات التعيينات في جميع الوزارات ومن ضمنها ماتبقى من الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وعقب الاجتماع قالت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ليلى التميمي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة ناقشت مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي عدداً من الملفات المهمة من ضمنها التوظيف في الوزارات والمؤسسات الدولة.

وأوضحت ان هناك ما يقارب من 6500 الى 7000 درجة وظيفية، مؤكدة ان هذه الدرجات متوفرة ورغم ذلك لم يتم تعيين الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل في مؤسسات الدولة لغاية الآن، وعدم تعيينهم بسبب عدم الحاجة الى الدرجات.

وأضافت التميمي أنه تمت معالجة مشكلة الاحتياج من خلال توفير الحاجة بكتب جديدة رفعت من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى مجلس الخدمة الاتحادي.

وتابعت القول ان مجلس الخدمة الاتحادي عازم علَى تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا بشكل تدريجي وفق كتب الاحتياج المتوفرة لإنهاء ملف الدرجات الوظيفية المتبقية.