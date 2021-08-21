لجنة برلمانية: الورقة البيضاء انعكست سلباً على أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم السبت، ضعف الحكومة في متابعة السوق وتجاهل الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أن الإعلان الأخير للحكومة بتطبيق الورقة البيضاء أثر على السوق بشكل سلبي.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد كل مبادرة من الحكومة والاعلان عن الورقة البيضاء يشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والاحتياطية، وآخرها كان في الأسبوع الماضي دون وجود أي ارتفاع للعملة الأجنبية".

ولفتت إلى أن "المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية في السوق"، محملة في الوقت ذاته الحكومة "مسؤولية ما يجري وضعف دورها التنفيذي وتجاهل الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الغذائية".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في الثاني من اب الجاري، عن إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء التي سبق أن أعلنها كبرنامج لعمل حكومته.

وقال الكاظمي في حينها ببيان ورد لوكالة شفق نيوز "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، فمن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد".