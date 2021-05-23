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لجنة برلمانية: الكاظمي فشل بتنفيذ المنهاج الحكومي ولا يوجد تغيير بالحقائب الوزارية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-23T08:50:51+0000
لجنة برلمانية: الكاظمي فشل بتنفيذ المنهاج الحكومي ولا يوجد تغيير بالحقائب الوزارية

شفق نيوز/ انتقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى انه "فشل" بتنفيذ المنهاج الحكومي بعد مرور عام على رئاسته للحكومة العراقية، فيما استبعدت وجود أي تغيير بالحقائب الوزارية.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي لـوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء أقر بفشلة خلال تصريحاته السابقة وعدم امكانيتها على ادارة ملفات الدولة وتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن العراقي بعد مرور عام على رئاسته للحكومة".

وأضاف إن "اللجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية قدمت في وقت سابق تقريرها الاولي، وإن الحكومة لم تلتزم بالمنهاج الوزاري وأن نسبة الإنجاز لعملها لم تتجاوز 17،50%، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطن".

وتابع البلداوي، إن "الوزراء في حكومة الكاظمي غير قادرين على إدارة الملفات بالوزارة ولم يحققوا أي نسبة انجاز بعملهم والمهام الموكلة إليهم".

وبشان تغيير بالكابينة الوزارية، أوضح البلداوي، إن "تغيير الوزراء يحتاج إلى أسباب وهي تتعلق باستقالة أو إعفاء الوزير أو استجوابه وإقالته من منصبه"، مشيرا إلى إن "الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يكفي للتغيير بعض الوزراء في حكومة الكاظمي".

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