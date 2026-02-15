لجنة الأمر 18 تكشف تفاصيل قرار معالجة خريجي المهن الطبية

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو لجنة الأمر النيابي رقم 18 النائبة زينب الخزرجي، يوم الأحد، تفاصيل القرار النيابي الخاص بمتابعة ومعالجة ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، بعد تصويت مجلس النواب على توصيات اللجنة.

وقالت الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوّت اليوم على تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026 الخاص بمتابعة ومعالجة ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية".

وأوضحت أن "اللجنة باشرت أعمالها في 27 كانون الثاني 2026، وعقدت عدة اجتماعات مع وزير الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وذوي المهن الصحية، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة الخريجين غير المعينين".

ولفتت إلى أن "الإحصائيات المعروضة أمام اللجنة أظهرت أن عدد غير المعينين من دفعة 2023 يبلغ نحو 21 ألفاً و200 متخرج، ومن دفعة 2024 نحو 72 ألف متخرج، ومن دفعة 2025 نحو 100 ألف متخرج، فيما يتوقع أن يصل عدد الخريجين خلال السنوات الست المقبلة إلى نحو 500 ألف طالب".

وأضافت أن "اللجنة أوصت باستيعاب خريجي المهن الطبية والصحية بحسب أسبقية التخرج، وإلزام الحكومة بإصدار قرار من مجلس الوزراء لمعالجة ملف خريجي الأعوام 2023 و2024 و2025، إضافة إلى المتبقين من خريجي جامعات ومعاهد إقليم كوردستان من المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وخريجي معاهد الأجهزة الطبية للأعوام 2020 و2021 و2022 الذين قدموا عبر الاستمارة الإلكترونية لوزارة الصحة للتعاقد، أسوة بالأطباء الذين تم التعاقد معهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 وما بعدها، وتضمينها درجات وظيفية لتثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب خدمتهم لأغراض التدرج الطبي".

وتضمنت التوصيات أيضاً "تأمين المبالغ اللازمة للتعاقد وفق القرار رقم 15 لسنة 2026 من أرباح دوائر التمويل الذاتي الرابحة في وزارة الصحة والوزارات الأخرى، واستيعاب الأعداد المطلوبة من الخريجين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والنفط والعدل والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والشباب والرياضة وهيئة الحشد الشعبي".

وكان مجلس النواب قد صوّت في جلسته التاسعة المنعقدة، يوم الأحد، برئاسة هيبت الحلبوسي، على التوصيات الخاصة بلجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026.

وكان مجلس النواب قد شكّل لجنة بموجب الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026، لمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، في ظل تصاعد المطالبات بحسم ملف التعيينات والتسويات الوظيفية لهذه الشريحة.

وتعمل اللجنة، التي تضم عدداً من النواب، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على دراسة أوضاع الخريجين واقتراح حلول عملية تضمن حقوقهم وتوفر الغطاء المالي لتعيينهم أو تنظيم أوضاعهم الوظيفية، على أن تُعرض توصياتها أمام مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وجاء تشكيل هذه اللجنة ضمن تحركات برلمانية لمعالجة أزمة تعيين خريجي المجموعة الطبية والصحية للسنوات الأخيرة، بعد تكرار الاحتجاجات والمطالبات بإيجاد حلول نهائية للملف.