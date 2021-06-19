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لجنة نيابية: الكاظمي أدرك فشل الوزراء والحاجة الى تغييرهم

Category: سیاسة

Date: 2021-06-19T17:48:34+0000
لجنة نيابية: الكاظمي أدرك فشل الوزراء والحاجة الى تغييرهم

شفق نيوز/ كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم السبت، عن استجواب خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي في الفترة المتبقية من عمر البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك خمسة طلبات الاستجواب قدمت إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزراء، أبرزهم وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في الفترة المتبقية من عمر البرلمان"، لافتا إلى أنه "لم يحدد أي موعد جديد لاستجوابهم".

وأضاف إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ادرك فشل الوزراء بتنفيذ البرنامج الحكومي، على اعتبار إن المنهاج الوزاري لم يترجم على أرض الواقع بالصورة الصحيحة التي شكلت على أثرها الحكومة الحالية".

وتابع البلداوي، إن "الكاظمي يدرك تماما فشل الوزراء وحاجته إلى تغيير بالكابينة الوزارية"، مشيرا إلى إن "بعض الوزراء فشلوا بمعالجة الازمة المالية والاقتصادية بالبلاد".

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