لجنة النفط البرلمانية تستضيف "الوزير" ومدير "سومو" وسط تحذيرات من عقوبات أمريكية

بغداد- شفق نيوز

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عن استضافة وزير النفط وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة نهار الاثنين، لمناقشة ملفات وُصفت بـ"الخطيرة".

وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب علي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة تشمل وزير النفط، والمدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، والمدير العام لشركة الناقلات النفطية"، مبيناً أن "الاجتماع سيركز على ما وصفه بانهيار بنيوي داخل وزارة النفط، وسط مؤشرات على نفوذ جهات خارجية، من بينها شخصية تُدعى (أوميد)، باتت تسيطر على مفاصل حساسة في الوزارة".

وأشار شداد إلى أن "العراق يواجه خطر فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط، بسبب تجاوزات وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية"، محذراً من أن ذلك "قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق حزمة من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تهريب الوقود وتحقيق مكاسب غير مشروعة تموّل جماعات مسلحة في المنطقة، فيما حذرت تقارير دولية من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطؤها أو تساهلها.

وتعتمد موازنة العراق بشكل شبه كلي على صادرات النفط، ما يجعل أي عقوبات على وزارة النفط أو شركاتها، كـ"سومو"، بمثابة تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد.