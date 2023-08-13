لجنة النزاهة: التمويل المالي لبعض الأحزاب السياسية من تراكم الفساد في وزارة النفط

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة النزاهة البرلمانية النائب زياد الجنابي، يوم الأحد، بأن بعض الأحزاب السياسية العراقية (لم يسمها) تعتمد في تمويلها المالي على الفساد الذي وصفه بـ"المتراكم" في وزارة النفط.

وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع أعضاء اللجنة، لا نريد لتمويل هذه الأحزاب من الوزارة ان "يستمر للأمام نريد ان نقطع الطريق عليهم".

وأضاف ان وزير النفط الحالي يتمتع بمهنية، مستدركا القول: إلا أن هناك مؤشرات ونقاطاً ضمن الوزارة وضمن التراخيص الموجودة بدعة للفساد، حيث بيعت هذه التراخيص، وتحصلت تلك الأحزاب على (كومشنات) منها، وتركت مصير البلاد الى المجهول".

وتابع الجنابي بالقول: فتحنا موضوع ملفات فساد التراخيص النفطية، ولن نخفي أسماء أولئك المتورطين بهذه الملفات من الذين في الخارج والداخل.

وكشفت النائب عن كتلة "الصادقون" زهرة البجاري، أمس السبت، عن جهود حكومية لملاحقة فاسدين من أركان حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عبر إصدار مذكرات اعتقال واسترداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام أبرزهم وزير النفط السابق احسان عبد الجبار.