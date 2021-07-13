لجنة الكاظمي تجتمع في الناصرية.. تقصير الحريق "متعمد"

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة في ذي قار، يوم الثلاثاء، بوصول وفد وزاري أمني رفيع الى المحافظة وعقدها اجتماعا يخص "فاجعة" مستشفى العزل لمرضى كورونا، فيما أشارت الى وجود "تقصير متعمد".

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة كبيرةأوفدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعضوية وكلاء وزارة الداخلية والصحة والاستخبارات ومدير الأمن الوطني وصلت فجر اليوم، إلى الناصرية".

وأوضحت المصادر، أن "اللحنة عقدت اجتماعا مع الحكومة المحلية في قاعدة الامام علي بالمحافظة لغرض بحث أسباب ليلة (حجيم) الناصرية".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك تقصيراً متعمداً بعملية الحريق".

وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع عقده ليلة امس، تشكيل وفد وزاري وأمني للتوجه الى محافظة ذي قار والتحقيق في فاجعة حريق مستشفى العزل لمرضى كورونا بالمحافظة.

وأعلن العراق حداداً رسمياً على ضحايا الفاجعة التي تعد الثانية خلال ثلاثة اشهر بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد.