لجنة الكاظمي تتلقى اشارات بإمكانية عودة قوى سياسية مقاطعة للانتخابات العراقية

شفق نيوز/ كشف القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، اليوم السبت، عن اخر تطورات عمل اللجنة المكلفة بإقناع القوى السياسية المنسحبة والمقاطعة للانتخابات بالعودة لخوضها.

وقال العبودي، لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المكلفة بإقناع القوى السياسية المنسحبة من الانتخابات بالعودة، باشرت عملها منذ أول يوم من تشكيلها وهذه اللجنة وضعت سقفاً زمنياً لإنهاء عملها وهي منتصف شهر أيلول المقبل"، مبينا ان "هذه اللجنة تضم القوى السياسية البارزة من مختلف الطوائف والمكونات".

وبين أن "هناك حوارات مع القوى السياسية المنسحبة تخوضها اللجنة المكلفة، كما ان هناك اشارات من القوى المنسحبة بانها ممكن ان تعود لكن وفق شروط وطلبات تريدها".

كما أشار العبودي إلى أنه "تجري الآن عملية بحث عن حلول وسطية ترضي كل الاطراف، ولهذا نعتقد ان اللجنة المكلفة بإقناع القوى السياسية المنسحبة من الانتخابات بالعودة، سوف تنجح باعادة غالبية القوى المنسحبة، إذا لم تكن جميعها".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اقترح مطلع شهر آب الجاري في اجتماع سياسي رفيع المستوى بحضور أممي تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار مع الكتل المقاطعة، واقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وفي شهر تموز الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.

ومن بعده قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.

ليلحق بهم المنبر العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اللذان أعلنا الانسحاب من الانتخابات.