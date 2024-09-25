"لجنة السوداني" تدين محافظ نينوى السابق بإحالة مشاريع إستراتيجية لشركات غير مختصة

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على قرارات لجنة تحقيقية من مكتبه أكدت "تقصير" محافظ نينوى السابق نجم الجبوري في إحالة مشاريع إستراتيجية لشركات غير رصينة.

وقال العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء صادق على قرارات لجنة تحقيقية من مكتبه كلفت بالتحقيق بملفات محافظ نينوى السابق نجم الجبوري لإحالته مشاريع إستراتيجية لشركات غير رصينة".

وأوضح أن "اللجنة المتكونة من ثلاثة أعضاء قدمت توصياتها لرئيس الوزراء بموجب كتابهم المرقم 2405468 حيث جاء بالتوصيات عدم دقة الإجراءات التي قام بها الجبوري والتي تمثلت بالمصادقة على بعض المشاريع الإستراتيجية ومنحها لشركات غير متخصصة وليس لديها أعمال مماثلة".

وأضاف العضو أن "اللجنة ذكرت لرئيس الوزراء في توصياتها أنها وبرغم تبليغ محافظ نينوى السابق بالحضور أمام اللجنة إلا أنه لم يحضر ولم تتمكن اللجنة من توجيه عقوبة له بسبب انتهاء صفته الوظيفية وإحالته على التقاعد".

وختمت اللجنة توصياتها بـ"إعلام هيئة النزاهة بنتائج التحقيق التي صادق عليها رئيس الوزراء".