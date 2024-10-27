لجنة التفاوض العراقية مع أمريكا تشدد على نقل العلاقة "العسكرية" إلى شراكة اقتصادية

شفق نيوز/ شددت اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الانتقال بالعلاقة مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية وعدم التركيز على الشأن العسكري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد بحضور جميع ممثلي اللجان الفرعية المنضوية ضمن اللجنة العليا بحسب بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أنه "تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استعراض المنجزات التي أُقرت خلال الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين في منتصف نيسان الماضي في العاصمة واشنطن. كما تم التطرق إلى أوراق العمل المستقبلية التي ستُناقش خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، المقرر عقدها في شباط من العام المقبل، ضمن المحاور المتفق عليها، والتي تشمل التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة".

وشدّد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية، والانتقال بالعلاقة إلى شراكة اقتصادية متينة. كما أكّد ضرورة عدم التركيز فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها.