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لجنة الانتخابات الأمنية تخصص رقماً لتلقي شكاوى "العنف" الانتخابي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-17T20:31:26+0000
لجنة الانتخابات الأمنية تخصص رقماً لتلقي شكاوى "العنف" الانتخابي

شفق نيوز/ خصصت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، رقماً مجانياً لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الانتخابي.

وصرح الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة خصصت الخط الساخن المجاني (٥٦٦٩) لتلقي شكاوى الأمن الانتخابي، وتدعو المواطنين والمرشحين وجميع الهيئات والمنظمات الى الاتصال بهذا الرقم في حال وجود قضايا وحالات تهدد أمن الانتخابات والمرشحين والمخالفات الامنية".

وقال، إن "اللجنة ستتعامل مع جميع الاخبارات ضمن السياقات والمعايير الدولية المنصوص عليها أمميا وضمن المعايير التي حددها الدستور والقانون العراقي، والتي تضمن إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة وفي موعدها المحدد".

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