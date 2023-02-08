لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية تنتخب رئيسا لها ونائبين للرئيس

شفق نيوز/ انتخبت لجنة بمجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، رئيسا لها ونائبين للرئيس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النيابية انتخبت كلا من خالد الدراجي رئيسا لها، وكذلك وجواد اليساري نائب اول و كوردو عمر نائب ثان.

هذا وقد انتخبت لجنة المرأة والاسرة والطفولة كلا من النائب دنيا الشمري رئيسا، والنائب نورس العيسى نائب اول، والنائب سروة محمد نائب ثان.

وصوت مجلس النواب العراقي، مؤخرا، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان. فيما شرع في اختيار الرؤساء ونوابهم لتلك اللجان.

وكانت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، قد أفادت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بأن "كتل المعارضة قد أقصيت من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، مشيرة إلى أن "عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية".

وعقب ذلك أصدر مجلس النواب بيان اعتبر فيه أن المعلومات التي ذكرتها كتلة "إشراقة قانون"، أنها "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن "اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس".

ويوم أمس الثلاثاء دعا ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة النظر بتوزيع الرئاسات في اللجان النيابية بعد ما أسموه بتعرضهم للاقصاء المتعمد وعدم تمثيلهم فيها.