لتوقيع مذكرات تفاهم.. السوداني يرأس وفداً سياسياً واقتصادياً إلى طهران غداً

شفق نيوز / يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى طهران، في زيارة رسمية، غداً الاثنين، وذلك تلبية لدعوة وجهت إليه قبل يومين من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

السوداني الذي انتخب مؤخرا رئيسا للحكومة العراقية، سيزور إيران كاول دولة أجنبية على رأس وفد اقتصادي وسياسي، كما أنها ستكون الثالثة له خارج البلاد، بعد الأردن والكويت.

وقال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، لوكالة "إيرنا" الإيرانية، إن "إبراهيم رئيسي، سيكون في استقبال السوداني، في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي بطهران".

وأضاف جمشيدي، أن "السوداني سيعقد اجتماعات رسمية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين طهران وبغداد".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن أبرز الملفات التي سيناقشها السوداني في طهران، هي استمرار الوساطة العراقية بين ايران والسعودية، خصوصاً هو يعتزم زيارة الرياض بعد ايران بأيام قليلة، كما سيتم بحث الملفات الاقتصادية بين البلدين وملف الطاقة وغيرها من الملفات التي تتعلق بالأمن وضبط الحدود.

واستقبل السوداني، السبت الماضي، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي نقل له دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

وتناول اللقاء، بحسب مكتب السوداني، مناقشة عدد من الملفات المشتركة في الجانب الاقتصادي والاستثمار، كما جرى التأكيد على مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها.