لتوضيح حقيقة تحويل متنزه الزوراء لمساكن.. أمين بغداد في البرلمان قريباً

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخدمات والأعمار في مجلس النواب، يوم السبت، عزمها استدعاء امين بغداد علاء العماري، خلال الايام المقبلة لتوضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام عن طرح حديقة الزوراء للاستثمار لتحويلها إلى مساكن.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على ما تم تداوله، إن "لجنة الخدمات ليس لها علم بذلك، وأنها ستستدعي امين العاصمة علاء العماري لمناقشة ذلك ومعرفة تفاصيل اكثر".

ونفت أمانة بغداد، في وقت سابق ما تم ترويجه بشأن تقسيم متنزه الزوراء ومنحه لجهات سياسية.

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بالامانة في بيان إنها تسعى الى انشاء وتطوير مناطق اخرى تضاف الى متنزه الزوراء ومنها غابة بغداد في منطقة التاجيات شمال العاصمة والتي تم تخصيصها مؤخرا الى الامانة لتشكل متنفساً اخر لاهالي العاصمة.