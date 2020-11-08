المالية النيابية تكشف عن مبلغ الاقتراض

شفق نيوز/

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي يتراوح بين 10- 15 تريليون دينار، فيما أشارت إلى تحركها لجمع معلومات من الحكومة تمهيدا للتصويت على القانون.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب انجز، امس السبت، القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي المسمى بالاقتراض، واستمع إلى اراء وملاحظات اعضاء البرلمان بشان القانون".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية ستتحرك لجمع معلومات من الحكومة لأعداد القانون بصيغة مناسبة تمهيدا للتصويت على قانون الاقتراض في جلسة الخميس المقبل".

وبين الصفار، أن "الموافقة على قانون تمويل العجز المالي سيكون بالنسبة تتراوح بين 10- 15 تريليون دينار لتأمين النفقات الضرورية ورواتب الموظفين للاشهر الثلاثة الاخيرة للعام 2020".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أبدت تحفظها أمس السبت، بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي، مشيرة إلى وجود "مبالغة" في الأموال المطلوبة من قبل الحكومة.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، في (11 تشرين الأول 2020)، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.