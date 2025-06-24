لتباين المواقف وتغيّب قادة الإطار.. تأجيل اجتماع عراقي "مهم" لإشعار آخر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن أسباب تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، الذي كان مقرراً أول أمس، حول - تداعيات الحرب بين إيران واسرائيل وضبابية المشهد - إلى إشعار آخر.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز ، أن "تغيب بعض قيادات الإطار التنسيقي عن الحضور لأسباب خاصة وعدم تحقق النصاب، إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في المنطقة وتباين المواقف ازاء الحرب بين إيران واسرائيل وعدم اتضاح الرؤى الدولية إزاء ما يحدث، وراء تأجيل الاجتماع".

وأضاف أن "لا موعد محدداً لعقد الاجتماع، وبانتظار استقرار الأوضاع وحسم الصراع العسكري بين إيران اسرائيل سواء بالتصعيد أو إنهاء الحرب، لاتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة ضبط إيقاع الحراك السياسي الداخلي الى جانب بذل الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار للمنطقة".

ونبه المصدر، إلى أن "استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي، سيؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة عموماً، والعراق على وجه الخصوص لقربه من النيران".

وكان مصدر مطلع، أفاد يوم الأحد الماضي، بأن اجتماعاً موسعاً سيعقد مساء الأحد، يحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجميع قيادات ومكونات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيتناول الأوضاع في المنطقة، والضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، بهدف التوصل إلى موقف موحد إزاء هذه الأحداث، إلى جانب مناقشة آلية دبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

وبيّن أن "الاجتماع، الذي يُعقد برعاية وحضور رئيس الوزراء، سيحدد أجندة القرارات القادمة بشأن ما يجري في المنطقة، وسيتناول اتخاذ التدابير كافة لحماية العراق وشعبه من تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بشكل مباشر، واستهداف مواقع نووية إيرانية، ما كاد أن يتسبب بكارثة".