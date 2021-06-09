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لبنان تبعث برقية للكاظمي بشأن دعمها بمليون طن من النفط العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-06-09T10:45:19+0000
لبنان تبعث برقية للكاظمي بشأن دعمها بمليون طن من النفط العراقي

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكرا فيها باسمه وباسم الشعب اللبناني مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.

 وجاء في نص البرقية : ببالغ الشكر والامتنان تبلغنا موافقتكم وحكومتكم الكريمة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً .

وأضاف بري كما في البرقية "بإسمي وبإسم المجلس النيابي والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم التوفيق والسداد وللعراق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".

وصادق مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها يوم أمس الثلاثاء على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.

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